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35-летняя Светлана Ходченкова позирует топлес на отдыхе
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35-летняя Светлана Ходченкова позирует топлес на отдыхе 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Актриса отправилась в отпуск на фешенебельный испанский курорт.
Актриса Светлана Ходченкова улетела отдыхать в Испанию, откуда делится свежими фотографиями. 35-летняя звезда театра и кино не уточняет, с кем проводит отпуск, и кто является автором памятных кадров, но снимки определенно впечатляют. Вот Светлана решила повторить знаменитые фото топлес под пальмой.
А здесь Ходченкова позирует в синем купальнике, подчеркнувшем ее точеную фигуру. «Любовь витает в воздухе», — гласит хештег в подписи к снимку. Отметим, что под каждым кадром актриса оставляет эмодзи-сердечки.
Подписчики предполагают, что каникулы Светлана Ходченкова проводит в компании своего возлюбленного. В одном из интервью актриса призналась, что ее сердце несвободно, но имени бойфренда называть не стала. Однако инсайдеры утверждают, что Светлана вновь закрутила роман с бизнесменом Георгием Петришиным.
Фото: Dave Bedrosian/Globallookpress, instagram
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