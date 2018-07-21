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В «Роскосмосе» рассказали о допросах по делу о госизмене
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В «Роскосмосе» рассказали о допросах по делу о госизмене 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
В "Роскосмос" пока не поступало уведомлений о планируемых допросах бывшего или текущего руководства госкорпорации, а также подведомственных ему предприятий и институтов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы Владимира Устименко.
В пресс-службе подчеркнули, что готовы предоставить помощь в рамках расследования, однако следствие не предупреждало госкорпорацию о планируемых допросах.
"Все находится в ведении следственного управления, и оно решает, с кем им беседовать. Нам такой информации не давали. Если им потребуется беседовать из бывшего или настоящего руководства, мы окажем им максимальную поддержку", — сказал Устименко.
Ранее сообщалось, что руководство института ЦНИИмаш могут допросить по делу о госизмене.
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