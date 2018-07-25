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Ученому из ЦНИИмаш Кудрявцеву предъявили обвинение в госизмене
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Ученому из ЦНИИмаш Кудрявцеву предъявили обвинение в госизмене 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Пятый канал
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в государственной измене сотруднику ЦНИИмаш (головной научный институт госкорпорации «Роскосмос») Виктору Кудрявцеву. Об этом ТАСС сообщил его адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.
"Нашему подзащитному Кудрявцеву сегодня было официально предъявлено обвинение по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ), — сказал защитник, отметив, что его не допустили для участия в предъявлении обвинения ученому. «В связи с этим мы написали жалобу главе адвокатской палаты Москвы Игорю Полякову», — сказал он.
Кандидат технических наук Кудрявцев был арестован 19 июля. Как только его задержали до суда, следователи приняли решение о проведении обысков в ЦНИИмаш, а также по другим адресам. Как пояснили в понедельник ТАСС в пресс-службе института, следствие не имеет вопросов к текущему руководству института, расследование касается событий 2013 года.
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