Ученому из ЦНИИмаш Кудрявцеву предъявили обвинение в госизмене

"Нашему подзащитному Кудрявцеву сегодня было официально предъявлено обвинение по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ), — сказал защитник, отметив, что его не допустили для участия в предъявлении обвинения ученому. «В связи с этим мы написали жалобу главе адвокатской палаты Москвы Игорю Полякову », — сказал он.

Кандидат технических наук Кудрявцев был арестован 19 июля. Как только его задержали до суда, следователи приняли решение о проведении обысков в ЦНИИмаш, а также по другим адресам. Как пояснили в понедельник ТАСС в пресс-службе института, следствие не имеет вопросов к текущему руководству института, расследование касается событий 2013 года.