По делу о госизмене в ЦНИИмаше пройдет внутреннее расследование 

Вопрос о структурных изменениях в головном научном институте «Роскосмоса» ЦНИИмаш может быть рассмотрен во вторник, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. По его словам, тогда же будет решаться вопрос о возможных кадровых изменениях в руководстве института.
Специальная комиссия начнет внутреннее расследование в ЦНИИмаше по делу о госизмене на этой неделе, сообщил «Интерфаксу» источник в Объединенной ракетно-космической корпорации. «Комиссия сформирована, однако к работе она пока не приступила. На этой неделе ей предстоит изучить на должном ли уровне обеспечивался доступ и хранение секретных сведений, а также какие лица, в том числе из руководства „Роскосмоса“, их запрашивали», — сказал собеседник агентства.
Также комиссия выяснит, как было организовано руководство институтом, в достаточной ли мере руководители учреждения были осведомлены о происходящих там событиях и действиях сотрудников, не была ли допущена халатность, которая могла спровоцировать утечку секретных данных. «По результатам работы комиссии будут приняты кадровые решения. Не исключено, что в институте на какой-то период будет введено прямое управление из „Роскосмоса“, — сказал источник.
В минувшую пятницу в ЦНИИмаше прошли обыски в рамках дела о государственной измене. Кроме того, с обыском пришли и к директору исследовательско-аналитического центра „Роскосмоса“ Дмитрию Пайсону, после чего он подал в отставку. По данным „Коммерсанта“, ФСБ считает, что из института „сливались“ секретные данные о гиперзвуковых разработках.