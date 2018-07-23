Ещё
По делу о госизмене в ЦНИИмаше пройдет внутреннее расследование
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По делу о госизмене в ЦНИИмаше пройдет внутреннее расследование 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Вопрос о структурных изменениях в головном научном институте «Роскосмоса» ЦНИИмаш может быть рассмотрен во вторник, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. По его словам, тогда же будет решаться вопрос о возможных кадровых изменениях в руководстве института.
Специальная комиссия начнет внутреннее расследование в ЦНИИмаше по делу о госизмене на этой неделе, сообщил «Интерфаксу» источник в Объединенной ракетно-космической корпорации. «Комиссия сформирована, однако к работе она пока не приступила. На этой неделе ей предстоит изучить на должном ли уровне обеспечивался доступ и хранение секретных сведений, а также какие лица, в том числе из руководства „Роскосмоса“, их запрашивали», — сказал собеседник агентства.
Также комиссия выяснит, как было организовано руководство институтом, в достаточной ли мере руководители учреждения были осведомлены о происходящих там событиях и действиях сотрудников, не была ли допущена халатность, которая могла спровоцировать утечку секретных данных. «По результатам работы комиссии будут приняты кадровые решения. Не исключено, что в институте на какой-то период будет введено прямое управление из „Роскосмоса“, — сказал источник.
В минувшую пятницу в ЦНИИмаше прошли обыски в рамках дела о государственной измене. Кроме того, с обыском пришли и к директору исследовательско-аналитического центра „Роскосмоса“ Дмитрию Пайсону, после чего он подал в отставку. По данным „Коммерсанта“, ФСБ считает, что из института „сливались“ секретные данные о гиперзвуковых разработках.
BFM.RU: последние новости
В США рассматривают план «Русала» по выходу из-под санкций В Уфе обнаружен убитым топ-менеджер компании, входящей в «Ростех» Заявление Порошенко о победе Усика назвали «идиотизмом»
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам48
Загадочная гибель игроков КВН11
Недовольству россиян в соцсетях положат конец645
«Она просто перестала дышать — и все»7
Это были их сыновья: захват заложников в Москве60
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение