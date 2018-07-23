По делу о госизмене в ЦНИИмаше пройдет внутреннее расследование

Вопрос о структурных изменениях в головном научном институте «Роскосмоса» ЦНИИмаш может быть рассмотрен во вторник, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко . По его словам, тогда же будет решаться вопрос о возможных кадровых изменениях в руководстве института.

Специальная комиссия начнет внутреннее расследование в ЦНИИмаше по делу о госизмене на этой неделе, сообщил «Интерфаксу» источник в Объединенной ракетно-космической корпорации . «Комиссия сформирована, однако к работе она пока не приступила. На этой неделе ей предстоит изучить на должном ли уровне обеспечивался доступ и хранение секретных сведений, а также какие лица, в том числе из руководства „Роскосмоса“, их запрашивали», — сказал собеседник агентства.

Также комиссия выяснит, как было организовано руководство институтом, в достаточной ли мере руководители учреждения были осведомлены о происходящих там событиях и действиях сотрудников, не была ли допущена халатность, которая могла спровоцировать утечку секретных данных. «По результатам работы комиссии будут приняты кадровые решения. Не исключено, что в институте на какой-то период будет введено прямое управление из „Роскосмоса“, — сказал источник.