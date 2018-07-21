11 невероятных отелей для любителей приключений

Капсулы из стекла и металла, зависшие над пропастью — это не кадр из очередного боевика, а уникальный отель в Священной долине инков в перуанских Андах, что недалеко от Мачу-Пикчу. Добраться к отелю можно по 400-метровой виа феррате (железной лестнице, которая крепится к горе) или спуститься по стальному тросу зип-лайн. Постояльцы уверяют: рассвет над Андами и Млечный Путь прямо над головой стоят того!

Мы выяснили, где находится самый популярный отель «Инстаграма» — в Найроби . Пока вы завтракаете с видом на прерию, к вам в окна заглядывают жирафы. И не просто заглядывают, а по-настоящему интересуются, что лежит у вас на тарелке и пытаются что-нибудь с неё стащить. Стильные и уютные номера отеля в бохо-стиле добавят шарма африканскому приключению.

В райском уголке в сердце Карибского моря находится много роскошных отелей для незабываемого отдыха. Один из них — Jade Mountain Resort. Отель окружён дождевыми лесами, высоченными деревьями и вулканами, на которые открывается невероятный вид прямо из окон номера.

Marina Bay Sands Hotel, Сингапур

Бассейн на 57-м этаже небоскрёба притягивает путешественников со всего мира. Из 150-метрового бассейна видно весь Сингапур — с его небоскрёбами, огнями и машинами. При удачном ракурсе бассейн как будто остаётся без бортиков и выглядит как продолжение городского пейзажа.

Северное сияние, за которым можно наблюдать, лёжа на удобной кровати — ради этого и создавался отель Levin Iglut. Он расположился далеко от огней больших городов, посреди глухой финской тайги, чтобы наблюдению за Авророй ничего не мешало. Период северных сияний приходится на холодные месяцы — с ноября по март. В Levin Iglut лучше останавливаться на несколько дней — северное сияние случается не каждую ночь.

Вопреки мифам, воздушные шары в Каппадокии летают постоянно, а не только в дни фестивалей. Кроме этой инстаграм-достопримечательности, из отеля The Museum Hotel можно увидеть долину, горы вдалеке и старинные городки Аванос и Гёреме. Отель бережно реконструировали буквально из руин и превратили в люкс-резорт для самых взыскательных путешественников.

Номера в этом отеле, расположенного неподалёку от Марселя , напоминают огромные мыльные пузыри. В таком прозрачном пузыре можно с комфортом разместиться в одиночку или вдвоём. Идеальная локация, чтобы наблюдать за звёздами и загадывать желания.

В центре безжизненного каньона в штате Юта есть оазис под названием Amangiri. Архитектура и сервис соответствуют заявленному пятизвёздочному уровню. Здесь можно наслаждаться окружающими марсианскими пейзажами или отправиться в путешествие за пределы комплекса. Amangiri находится рядом с Гранд-каньоном и Национальным парком Зайон — одними из самых живописных мест на Земле.

Atlantis Paradise Island Resort, Багамы

Для многих Багамы — синоним рая. С этим нельзя не согласиться: белоснежные пляжи соседствуют с роскошными курортами, верхушки пальм достают до неба, а миллионы ярких звёзд появляются каждую ночь на бесконечном небосводе. Отель Atlantis Paradise Island Resort погружает в атмосферу отдыха, но не исключает экстремальных приключений. Здесь построили водную горку высотой 18 метров. Значительная её часть проходит под водой в бассейне с акулами. Спуск надёжно защищён, и акул можно увидеть только сквозь прозрачную воду сверху.

Soneva Jani — это отдельные виллы на воде на Мальдивах, в атолле Нуну. Двухуровневые виллы с личными бассейнами, шезлонгами, патио под открытым небом и водными горками. Красота! Не расслабиться не получится.

Название отеля говорит само за себя: если вы всегда мечтали пожить на дереве, добро пожаловать в комфортные шведские домики, парящие прямо в воздухе. Здесь точно понравится любителям дикой природы: комплекс отеля расположен среди дикого леса. Просыпаться под пение птиц, обедать на берегу лесного озера только что выловленной рыбой и провожать закаты, сидя на террасе дома на дереве — чрезвычайно романтичный отдых.

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