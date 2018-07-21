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Беспилотник заснял связь между пробками и подземными переходами в Челябинск
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Беспилотник заснял связь между пробками и подземными переходами в Челябинск 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Участники сообщества «Челябинский урбанист» использовали квадрокоптер, чтобы доказать, что подземные переходы не влияют на скорость перемещения автомобилей и не избавляют от пробок, как это думают городские власти.
Съемку с беспилотника опубликовал в группе сообщества «ВКонтакте» лидер движения Лев Владов. Летательный аппарат показывает участок проспекта Ленина от улицы Третьего Интернационала до площади Революции, на котором находятся четыре подземных перехода. Однако на всём протяжении полёта видны огромные пробки.
« В «час пик» весь проспект стоит, несмотря на то, что его не пересекают пешеходы. Подземный переход всего лишь позволяет машинам быстро переместиться на 200 метров вперёд, и встать там в следующей пробке. Именно поэтому они никак не влияют на скорость перемещения автомобилей по городу. Светофоры не ограничивают автомобильный траффик, они его регулируют. Подземным переходам не место в городе, поэтому мы должны закопать все «подземки» в центре. Мы не должны допустить безумные растраты бюджета на новые переходы!» — заявил Владов.
В качестве других аргументов «против», урбанист приводит факты затопления «подземок» во время недавнего ливня и опасность замкнутых пространств при нападении злоумышленников. При этом представители мэрии проблемы с ливневой канализации не увидели.
Ранее в администрации города заявили о планах строительства двух подземных переходов на улице Кирова — на перекрестке с Братьев Кашириных и улицей Труда. Среднюю стоимость проектов оценивают в 700 млн рублей. В качестве альтернативы урбанисты предложили использовать эти деньги для развития общественного транспорта. В частности, пустить трамвайную линию до микрорайона «Парковый».
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