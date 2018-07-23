В Уфе аварийное отключение электроэнергии

К вечеру подачу электричества восстановят

Сегодня, 23 июля восточный РЭС ЦУС УГЭС выводит в ремонт одну из установок, из-за чего произойдет вынужденное отключение электричества в зеленой роще.

Света не будет три часа с 14:00 до 17:00 по адресам: улица Бакалинская 68/4, 68/6, 66/1, 66.

В городских электросетях приносят жителям извинения за причиненные временные неудобства и просят с пониманием отнестись к вынужденным ремонтным работам. К вечеру подача электроэнергии будет восстановлена в полном объеме, все подстанции будут работать в штатном режиме.