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В Уфе аварийное отключение электроэнергии
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В Уфе аварийное отключение электроэнергии 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
К вечеру подачу электричества восстановят
Сегодня, 23 июля восточный РЭС ЦУС УГЭС выводит в ремонт одну из установок, из-за чего произойдет вынужденное отключение электричества в зеленой роще.
Света не будет три часа с 14:00 до 17:00 по адресам: улица Бакалинская 68/4, 68/6, 66/1, 66.
В городских электросетях приносят жителям извинения за причиненные временные неудобства и просят с пониманием отнестись к вынужденным ремонтным работам. К вечеру подача электроэнергии будет восстановлена в полном объеме, все подстанции будут работать в штатном режиме.
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