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В Северной части Уфы на сутки отключат воду
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В Северной части Уфы на сутки отключат воду 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Жителям Черниковки придется запастись водой
Завтра 26 июля, в Орджоникидзевском районе Уфы на двух улицах почти на сутки отключат холодную и горячую воду. Связано это с заменой запорной арматуры или попросту говоря, задвижек.
— Работы носят плановых характер, проводятся в соответствии с расписание на сайте, — комментируют в «Уфаводоканале».
Воды не будет с 12 часов дня 26 июля по 11 часов утра 27 июля по адресам: улица Адмирала Макарова д. 14, 14/1 и улица Шота Руставели д. 39, 41/1  Сотрудники «Уфаводоканала» просят жителей с пониманием отнестись к необходимым ремонтным работам, и приносят извинения за доставленные временные неудобства.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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