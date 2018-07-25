В Северной части Уфы на сутки отключат воду

Жителям Черниковки придется запастись водой

Завтра 26 июля, в Орджоникидзевском районе Уфы на двух улицах почти на сутки отключат холодную и горячую воду. Связано это с заменой запорной арматуры или попросту говоря, задвижек.

— Работы носят плановых характер, проводятся в соответствии с расписание на сайте, — комментируют в «Уфаводоканале».

Воды не будет с 12 часов дня 26 июля по 11 часов утра 27 июля по адресам: улица Адмирала Макарова д. 14, 14/1 и улица Шота Руставели д. 39, 41/1 Сотрудники «Уфаводоканала» просят жителей с пониманием отнестись к необходимым ремонтным работам, и приносят извинения за доставленные временные неудобства.