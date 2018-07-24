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Под Уфой на полдня отключат электричество для подключения нового абонента
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Под Уфой на полдня отключат электричество для подключения нового абонента 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Большинство жителей даже не заметят отключения
Завтра, 25 июля в населенном пункте 8 Марта временно отключат электроснабжение. Света не будет с 10 часов утра до 17 часов вечера с связи с работами по подключению к сети нового абонента. Отключение затронет улицы Пляжная и вторая Аэродромная.
Отключение пройдет в рабочее время, поэтому большинство жителей населенного пункта этого не ощутят.
Сотрудники уфимского РЭС приносят жителям извинения за причиненные временные неудобства и просят с пониманием отнестись к необходимым работам по подключению к сети новых жильцов.
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