Под Уфой на полдня отключат электричество для подключения нового абонента

Большинство жителей даже не заметят отключения

Завтра, 25 июля в населенном пункте 8 Марта временно отключат электроснабжение. Света не будет с 10 часов утра до 17 часов вечера с связи с работами по подключению к сети нового абонента. Отключение затронет улицы Пляжная и вторая Аэродромная.

Отключение пройдет в рабочее время, поэтому большинство жителей населенного пункта этого не ощутят.

Сотрудники уфимского РЭС приносят жителям извинения за причиненные временные неудобства и просят с пониманием отнестись к необходимым работам по подключению к сети новых жильцов.