10 домов в северной части Уфы останутся без воды

Сегодня, 24 июля, без водоснабжения останутся десять домов. Перекроют часть квартала близ озера Теплое со стороны пляжа Гольфстрим. А именно, дома на улице Мушникова №№ 13/4, 13/5, 15/3, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7. Воду отключат на двенадцать часов — с 10.00 до 22.00 Подождать придется 12 часов

Жителей просят потерпеть и отнестись с пониманием к необходимым мерам. Это необходимо для проведения ремонтных работ в Калининском районе, чтобы с наступлением отопительного сезона не возникало нештатных ситуаций, которые в холодное время года гораздо труднее исправить.