В Нижнем Новгороде объявили о втором митинге против повышения пенсионного возраста и увеличения НДС 

— В субботу, 28 июля, в 12 часов в Нижнем Новгороде на улице Коминтерна, 250 (у паровоза) пройдет общегородской митинг против повышения пенсионного возраста и увеличения НДС. Организаторами выступили Партия «Яблоко», Конфедерация Труда России, коалиция «Демократический Нижний Новгород» и Рабочая платформа, — сообщили организаторы. — На акцию протеста приглашаются все нижегородцы, возмущенные новой реформой пенсионной системы и продолжающимся увеличением налогового бремени на людей.
Акция, как сообщается, согласована с органами местного самоуправления.
Это второй митинг против пенсионной реформы, заявленный в Нижнем Новгороде. НРО КПРФ проведет подобную акцию протеста 26 июля на площади Ленина. Начало в 18:00.
NN.ru писал, что митинги уже прошли в нескольких городах Нижегородской области — 11 июля с плакатами «Плати, работай, умирай!» на улицу вышли жители Арзамаса. До этого митинговали жители Кстова. А первыми выразили протест в Дзержинске 5 июля.