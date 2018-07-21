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Телеканал «МИР» покажет сериал «Агент национальной безопасности»
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Телеканал «МИР» покажет сериал «Агент национальной безопасности» 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
5 августа в 10:45 на телеканале «МИР» стартует показ сериала «Агент национальной безопасности». Российский детектив рассказывает о приключениях агента ФСБ Алексея Николаева, который ради борьбы с преступниками должен проявить максимум смекалки, профессионализма и мужественности.
По сюжету, герой Михаила Пореченкова борется с разрушительными сектами, расследует запутанное ограбление банка, предотвращает убийство высокопоставленного министра, спасает от незаконного вывоза сокровища Эрмитажа.
Лучшего друга и напарника главного героя, майора Андрея Краснова играет Андрей Краско. В ролях также снимаются Константин Хабенский, Анастасия Мельникова, Илья Шакунов, Андрей Носков.
Многие сюжеты сериала были взяты из реальной жизни и реальных историй, такие как, например, «Скрипка Страдивари» или «Страсти по Филонову». Вместе с любимыми и хорошо знакомыми героями зритель сам распутывает преступные схемы и вместе погружается в непростой и увлекательный мир работы агента национальной безопасности.
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