Телеканал «МИР» покажет сериал «Агент национальной безопасности»

5 августа в 10:45 на телеканале «МИР» стартует показ сериала «Агент национальной безопасности». Российский детектив рассказывает о приключениях агента ФСБ Алексея Николаева , который ради борьбы с преступниками должен проявить максимум смекалки, профессионализма и мужественности.

По сюжету, герой Михаила Пореченкова борется с разрушительными сектами, расследует запутанное ограбление банка, предотвращает убийство высокопоставленного министра, спасает от незаконного вывоза сокровища Эрмитажа

Многие сюжеты сериала были взяты из реальной жизни и реальных историй, такие как, например, «Скрипка Страдивари» или «Страсти по Филонову». Вместе с любимыми и хорошо знакомыми героями зритель сам распутывает преступные схемы и вместе погружается в непростой и увлекательный мир работы агента национальной безопасности.

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