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Пореченков снова сыграет в «Агенте национальной безопасности»
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Пореченков снова сыграет в «Агенте национальной безопасности» 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Российский актер Михаил Пореченков заявил, что согласился вернуться к роли в сериале «Агент национальной безопасности». Об этом в воскресенье, 22 июля, сообщает ТАСС.
«Съемки нового сезона только начались. Я сыграю все того же агента национальной безопасности Алексея Николаева. Сейчас времена изменились, убежали вперед, стали, мягко говоря, неласковыми, а Леха остался в прошлом», — рассказал артист.
По его словам, его персонаж, «конечно, немного постарел, погрузнел, но остался непримиримым к врагам и озорным». Пореченков добавил, что ему приятно снова поработать с режиссером Дмитрием Светозаровым.
«С удовольствием согласился на эту работу, это рубежная история в моей жизни. Как всегда мы говорим: история развивается по спирали. Для меня это новый виток, но, надеюсь, на более высоком уровне», — отметил актер.
«Агент национальной безопасности» впервые был показан в январе 1999 года. Всего было отснято пять сезонов.
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