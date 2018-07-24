Агент возвращается! В Петербурге снимают продолжение культового сериала

Актер Михаил Пореченков вновь стал агентом национальной безопасности. Вот уже неделю в Петербурге ведутся съемки про отважного Леху Николаева, вернувшегося в родной город из глуши. В новом, шестом сезоне он решает найти в городе на Неве виновных в смерти своего друга и напарника Андрея Краснова . Работа над продолжением сериала возобновилась в Северной столице спустя полтора десятилетия. Сценарий к нему написала Ануш Варданян

Режиссер Дмитрий Светозаров приоткрывает завесу тайны сюжета нового сезона «Агента национальной безопасности». «Полюбившийся телезрителям Леха Николаев через 15 лет стал старым героем в новой жизни, — рассказывает режиссер. — Все изменилось — выросли дети его друга, сам Николаев погрузнел, и даже родной город и юридические законы существенно поменялись. Только представления агента о добре и зле, что можно и чего нельзя, остались прежними. И это противоречие будет нравственным сюжетом нашей истории».

Настоящие слезы на камеру

О том, что здесь снимается кино, можно догадаться сразу, стоит только попасть во двор одного из домов на улице Наличной улице в Петербурге. На парковках вместо привычных легковушек — фургоны, в которых находится реквизит съемочной группы. На тротуарах — различные конструкции и специальное оборудование: подсветка, камеры. Повсюду много людей. Съемочная бригада дружно пьет чай с печеньем и смеется.

И только в квартире, где снимается одна из сцен, все сразу замолкают. Потертая шведская стенка, обшарпанные стулья и стол, красный ковер на стене, металлический чайник 70-х годов, фотографии Андрея Краско в черной рамке — здесь, согласно сценарию, уже много лет вдова его героя, Андрея Краснова, скорбит об утрате мужа.

«Моя роль довольно тяжелая, приходится много плакать. Но плачу я по-настоящему, — признается актриса Лариса Дмитриева . — Я была хорошо знакома с Андрюшей Краско, его ранний уход из жизни не перестал быть трагедией для нас и сегодня».

Реальный хозяин квартиры, Олег, рассказал, что эти съемки — не первые в его доме. «У нас еще „Улицы разбитых фонарей“ снимались, — вспоминает мужчина. — Конечно, это хлопотное дело, зато какая память потом остается!».

Для этих съемок хозяина попросили достать из закромов старую мебель и посуду. Он, уже опытный в киносъемках, специально хранит все, не выкидывает.

Соседи Олега реагируют на процесс по-разному. Кто-то, любопытствуя, восседает на ближайшей лавочке и перешептывается, кто-то ворчит, что стеллажи да провода мешают свободно передвигаться, а кто-то меняет гнев на милость за автографы актеров. «Случается всякое. Как-то раз, когда мы другой фильм снимали, соседи вызвали полицию. Им мешал шум наших генераторов, — вспоминает второй продюсер Андрей Сигле . — В итоге вместе со стражами порядка успокаивали людей и разошлись по-хорошему».

Погода тоже не балует съемочную группу — в первую неделю 30-градусный зной сменялся сильным, но коротким, ливнем, но это никак не отразилось на работоспособности актеров: они стойко играют дубль за дублем, стараясь выложиться по максимуму.

Снова в кадре

Роль главного противника Николаева играет Александр Устюгов , на счету которого свыше 50 интересных ролей в фильмах и сериалах.

Поклонники сериала увидят на экранах и тех актеров, кто перешел из первых сезонов: Анну Геллер , сыгравшую одну из главных возлюбленных Николаева Шуру, а также Андрея Зиброва , запомнившегося по роли глупого практиканта. За эти годы он получил погоны генерала агентства национальной безопасности. Филиппыч, роль которого исполняет Вадим Яковлев , по задумке сценариста уходит в отставку и пропадает в архивах.

Роль младшего сына Краснова играет молодой актер Петр Логачев . Он сказал, что работать вместе с Михаилом Пореченковым — сплошное удовольствие. «Опытный, известный актер, который сумел сохранить простоту в общении — у нас есть чему у него поучиться», — считает он.

Сам Михаил тоже очень высоко оценивает подготовку молодых талантов. «Актерская школа в России жива! — уверен Пореченков. — Ребята на площадки приходят хорошо подготовленными, это очень радует, с ними легко работать».

Несмотря на трагичность сюжета и обилие эмоционально тяжелых сцен, артист продолжает улыбаться и шутить. «Ради этой роли, ради продолжения сериала я отказался от других не менее интересных предложений, — рассказывает он. — Потому что с 2004 года в глубине души надеялся, что продолжение „Агента“ все-таки будет». Правда, в отличие от первых пяти сезонов, сложные трюки и драки теперь снимаются практически без участия исполнителя главной роли. «Хватит уже геройствовать, — резюмирует актер. — У каскадеров своя работа, у меня своя — каждый занимается своим делом!».

Оставшиеся 20 минут обеденного перерыва Пореченков отдает сну, ведь отдыхать он едва ли успевает. Из-за напряженного графика Михаил практически не видится с родителями, которые живут в Питере. Однако в редкие выходные он все-таки выбирается к ним на дачу.

Судя по тому, что происходит на съемочной площадке, продолжение культового сериала получится не менее интересным и достойным. Но последнее слово, конечно, скажут зрители, когда сериал выйдет на экраны ТВ. Планируется, что это произойдет в 2019 году.