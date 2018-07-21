Американские спецслужбы признали превосходство российского ядерного оружия

Россия не блефует, когда заявляет о мощности своего ядерного оружия. Новейшие российские разработки в этой области значительно превосходят все, что имеют на вооружении другие страны. Такие выводы приводятся на портале бывших сотрудников ЦРУ и Сил специальных операций.

В качестве примера приводится ракетный комплекс «Сармат», мощность которого составляет 50 тысяч килотонн, и «суперторпеда» с подлодки «Статус-6» (100 тысяч килотонн). Российское вооружение авторы статьи сравнили с американской термоядерной бомбой В-53, мощность которой 9 тысяч килотонн. Таким образом, российское ядерное оружие превосходит американское по силе, по меньшей мере, в 5,5 и 11,1 раза соответственно.

Также специалисты сравнили ядерные потенциалы КНДР КНР . В частности отмечается, что китайская ракета «Дунфэн-31» превосходит своего американского конкурента более чем в два раза — тысяч килотонн против 475 килотонн соответственно.