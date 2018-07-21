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Червь стратегического назначения: аграрии Беларуси завели помощников
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Червь стратегического назначения: аграрии Беларуси завели помощников 

Мир24 1 час назад
Калифорнийские черви помогают белорусским аграриям сохранить плодородие почвы. Подземных обитателей разводят на ферме. Бизнес прибыльный, главное — найти рынок сбыта, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович. Около 400 килограммов калифорнийских червей солома защищает от солнца летом и от холодов зимой. В рационе только органические отходы: листва, подгнившие фрукты и овощи. Черви активно поглощают органику, превращая ее в структурированный гумус.
В сутки килограмм червей производит ровно столько же органического удобрения. Этим биогумусом подкармливают рассаду и огурцы в теплицах. Фермеры признаются, без него получить первый урожай уже в апреле было бы невозможно.
«Биогумус — для растений то же самое, что мед для пчел: перекормить биогумусом невозможно, можно только увеличить «балльность» почвы», — отмечает фермер Виктор Артемьев.
Пользу разведения калифорнийских червей оценили и в местном жилищно-коммунальном хозяйстве. На развития экоидеи коммунальщики получили грант от ООН. На полученные деньги закупили больше 160 специальных контейнеров и раздали жителям. Использовать червей оказалось дешевле, чем утилизировать отходы на полигонах. «Основная цель — снизить нагрузку на органическую составляющую твердых коммунальных отходов, которые поступают на полигоны. Таким образом экономятся средства на транспортировку и захоронение отходов», — пояснил директор Кличевского УКП «Жилкомхоз Андрей Матюшонок».
«Калифорнийцы», так их называют фермеры, не требуют особенного ухода. Достаточно хорошо увлажнять почву и постоянно кормить. «Контейнер красивый, все хорошо и удобно. Открываешь дверки и выгребаешь уже готовый гумус», — говорит жительница г. Кличев Людмила Данильчик. В коммунальной службе посчитали: «калифорнийцы» могут перерабатывать до 90% органических отходов с каждого подворья. Черви помогают экономить, улучшают качество почвы и снижают выбросы углекислого газа в атмосферу.
В Кличеве даже придумали новый праздник — День червяка. Его проводят в апреле с ярмарками, играми и лекциями о разведении калифорнийских червей.
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