Стала известна роль главы подразделения «Роскосмоса» в деле о госизмене

Директор информационно-аналитического центра « Объединенной ракетно-космической корпорации » (ОРКК) Дмитрий Пайсон проходит как свидетель по делу об утечке секретных данных в «Роскосмосе» . Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Ранее об аресте 74-летнего Кудрявцева сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). В Лефортовском суде Москвы , который рассматривает дела о госизменах, отказались комментировать информацию, сославшись на секретность.

21 июля Пайсон подал заявление об отставке. Сообщалось также, что топ-менеджер за несколько дней до обысков был уведомлен о скором увольнении в связи с реорганизацией в «Роскосмосе».