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Глава подразделения «Роскосмоса» уволился после обысков по делу о госизмене
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Глава подразделения «Роскосмоса» уволился после обысков по делу о госизмене 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Директор информационно-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон подал заявление об увольнении после утечки секретных данных из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
«Да (подал заявление — прим. «Ленты.ру»). Покинет пост с начала августа», — сказал он.
Устименко не смог уточнить, будет ли расформирован центр.
Источник РИА Новости сообщил, что в рамках расследования дела о госизмене могут быть допрошены руководители ЦНИИмаш. Пресс-служба «Роскосмоса» заявила, что корпорация не получала уведомлений о планируемых следственных действиях с текущим или бывшим руководством или подведомственных предприятий.
«Если им (следователям — прим. «Ленты.ру») потребуется беседовать [с кем-то] из бывшего или настоящего руководства, мы окажем им максимальную поддержку», — подчеркнул глава пресс-службы.
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