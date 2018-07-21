Глава подразделения «Роскосмоса» уволился после обысков по делу о госизмене

«Да (подал заявление — прим. «Ленты.ру» ). Покинет пост с начала августа», — сказал он.

Устименко не смог уточнить, будет ли расформирован центр.

Источник РИА Новости сообщил, что в рамках расследования дела о госизмене могут быть допрошены руководители ЦНИИмаш. Пресс-служба «Роскосмоса» заявила, что корпорация не получала уведомлений о планируемых следственных действиях с текущим или бывшим руководством или подведомственных предприятий.

«Если им (следователям — прим. «Ленты.ру») потребуется беседовать [с кем-то] из бывшего или настоящего руководства, мы окажем им максимальную поддержку», — подчеркнул глава пресс-службы.