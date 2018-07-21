Пропавших в шарьинском лесу грибников нашли за два часа

Костромской области 19 июля успешно завершилась поисковая операция в лесном массиве. Там заблудились две женщины, сообщает управление МВД по Костромской области.

Жительницы Шарьинского района отправились за грибами, и не смогли выйти из леса. После получения сигнала полицейские связались с добровольцами отряда «Лиза Алерт» и попросили о помощи в поисках.

Благодаря слаженной работе женщин нашли за 2 часа.

Добровольцам выразили благодарность от лица руководства отдела полиции.

Полицейские напоминают правила поведения в лесу:

1. Перед выходом в лес предупредите родных, куда идете.

2. Всегда берите с собой нож, спички в сухой коробочке, полностью заряженный мобильный телефон и часы, последние помогут избежать паники и сориентироваться на местности.

4. Одевайтесь ярко — в камуфляже вас могут не найти и с трех метров, предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки. Желательно наклеить светоотражающие полоски или рисунки.

5. Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой местности, особенно по болоту.

6. Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте спасателей. Нередко самостоятельные поиски приводят только к затаптыванию следов, по которым можно было отыскать человека.

7. Если вы пытаетесь докричаться или догудеться (сигналом автомашины) до потерявшегося, ждите его на одном месте достаточно долго. Выбраться из леса бывает довольно затруднительно.

8. Помните, поход в лес — это сильные физические нагрузки, которые непривычны для городских жителей. Если у вас есть еще какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя. И, конечно, нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды, чтобы в случае необходимости можно было утолить жажду или запить лекарства.