Минтруд предложил воронежцам длинные новогодние и майские праздники в 2019 году 

Новогодние каникулы продлятся целых десять дней. Минтруд РФ разработал проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2019 году, сообщает РИА «Новости» в пятницу, 20 июля. Новогодние каникулы России продлятся десять дней, а майские праздники — девять. В документе отмечается, что выходные дни 5 и 6 января будут перенесены на 2 и 3 мая. Минтруд также предложил перенести выходной с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать 23-24 февраля, 8-10 марта, 1-5 мая и 9-12 мая, 12 июня, а также 2-4 ноября. В пояснительной записке авторы документа подчеркивают, что расписание было составлено с учетом интересов граждан. Предполагается, что такой график позволит россиянам комфортно организовать досуг не только зимой, но и в весенне-летний период. Алина Скобцева