Более 3 тыс. обращений записали жители Подмосковья и лидеры общественного мнения

В июне в Московской области начал работать молодежный волонтерский штаб, за это время жители региона и лидеры общественного мнения записали свыше 3 тысяч обращений к Андрею Воробьеву

В состав штаба уже входит более 20 самых активных добровольцев из волонтерских организаций, работающих на территории Московской области. Ребята ездят по городам и районам Подмосковья, общаются с людьми и помогают им записывать видеообращения к Воробьеву.

«Если вы увидите волонтеров около плакатов с хештегом #АЮready или вас спросят, как вам живется в Подмосковье, не бойтесь отвечать. Не бойтесь говорить, если есть какие-то проблемы. Не бойтесь благодарить. Мы создаем общественную карту дел, чтобы понимать, что сделано, а на что еще нужно обратить внимание», — сказал руководитель молодежного волонтерского штаба, руководитель регионального штаба всероссийского движения «Волонтеры Победы» Александр Печенегин.

Люберцах, Волонтеры уже побывали в Балашихе Реутове и Одинцове. Инициатива добровольцев оказалась настолько востребована жителями, что месяц назад волонтеры открыли стационарный штаб в Одинцове, затем еще один штаб на областном молодежном образовательном форуме «Я — гражданин Подмосковья».