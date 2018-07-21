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Более 3 тыс. обращений записали жители Подмосковья и лидеры общественного мнения
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Более 3 тыс. обращений записали жители Подмосковья и лидеры общественного мнения 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В июне в Московской области начал работать молодежный волонтерский штаб, за это время жители региона и лидеры общественного мнения записали свыше 3 тысяч обращений к Андрею Воробьеву.
В состав штаба уже входит более 20 самых активных добровольцев из волонтерских организаций, работающих на территории Московской области. Ребята ездят по городам и районам Подмосковья, общаются с людьми и помогают им записывать видеообращения к Воробьеву.
«Если вы увидите волонтеров около плакатов с хештегом #АЮready или вас спросят, как вам живется в Подмосковье, не бойтесь отвечать. Не бойтесь говорить, если есть какие-то проблемы. Не бойтесь благодарить. Мы создаем общественную карту дел, чтобы понимать, что сделано, а на что еще нужно обратить внимание», — сказал руководитель молодежного волонтерского штаба, руководитель регионального штаба всероссийского движения «Волонтеры Победы» Александр Печенегин.
Волонтеры уже побывали в Балашихе, Люберцах, Реутове и Одинцове. Инициатива добровольцев оказалась настолько востребована жителями, что месяц назад волонтеры открыли стационарный штаб в Одинцове, затем еще один штаб на областном молодежном образовательном форуме «Я — гражданин Подмосковья».
Волонтерский штаб в Одинцове уже посетили и записали видеообращение к Андрею Воробьеву такие известные люди, как Александр Легков, Ольга Кормухина, Марина Юденич, Алексей Огурцов, Гузель Камаева, Елена Серова, Оксана Пушкина, Егор Кончаловский, Дмитрий Маликов, Дмитрий Губерниев, Денис Майданов, Джефф Монсон, главы муниципальных образований Московской области и депутаты Мособлдумы.
В своих видеороликах люди отмечают слаженную работу команды Андрея Воробьева в решении вопросов, возникающих на территории Московской области, положительные преобразования в каждой отрасли, которую они представляют, и доступность власти Подмосковья для диалога.
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