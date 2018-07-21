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Порховский район не рассматривается в качестве территории для межмуниципального полигона
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Порховский район не рассматривается в качестве территории для межмуниципального полигона 

Псковская губерния 1 час назад
Делегация администрации Псковской области 20 июля в рамках рабочей поездки в Порховский район встретилась с инициативной группой по вопросу функционирования полигона ТКО: как сообщает пресс-служба администрации региона, чиновники посетили территорию полигона ТКО под Порховом. На встрече с инициативной группой врио губернатора Михаил Ведерников нвпомнил, что в конце прошлого месяца был проведен конкурс по выбору оператора ТБО. «Что касается порховского полигона, то он работать не будет. Мы будем готовить документацию, чтобы получить средства из федерального бюджета на его рекультивацию», — заявил он. В этом году управление Росприроднадзора по Псковской области провело две внеплановые проверки на полигоне: по их итогам было подтверждено, что порховский полигон принимает отходы только 4 и 5 классов опасности, которые при правильном обращении не представляют угрозы для окружающей среды. Отдельно был проведен анализ воздуха, воды и почвы по широкому спектру загрязняющих веществ. Результат — превышения допустимых концентраций не допущено. Новая схема обращения с ТБО должна быть готова к 1 января следующего года. Сейчас новый региональный оператор занимается поиском двух площадок в северной и южной зоне области для размещения межмуниципальных полигонов. «Порховский район не рассматривается», — еще раз пообещал Ведерников. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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