Ещё
В дендрарии Владикавказа построят спортивную площадку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В дендрарии Владикавказа построят спортивную площадку 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Спортивная площадка появится в дендрарии Владикавказа, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.
Городские власти совместно с экологами ищут место для установки комплекса тренажёров для жителей Владикавказа. Работы по благоустройству начнутся после окончания торгов.
«Мы получили множество обращений жителей города по этому вопросу, также обсуждали его с сенатором Арсеном Фадзаевым. Было принято решение установить здесь современный спортивный комплекс с тренажерами и снарядами, где каждый день смогут тренироваться все посетители парка», — рассказал мэр Владикавказа Борис Албегов.
Сам дендрарий также планируют благоустроить, например, установить информационные таблички с названиями реликтовых деревьев и годами их высадки. Макет табличек уже готов, и вскоре они появятся на парковых аллеях.
В дендропарке Владикавказа собрано более 200 видов деревьев и растений. Там можно полюбоваться кавказской липой, голубой елью, берёзами, буками, ясенем, грабом и пихтой.
АиФ Ставрополье: последние новости
В Черкесске разыскивают мужчину со шрамами на голове «Мама, сделай так, чтоб я не умер». В Сирии остаются сотни российских детей Мастера и ремесленники откроют «Ставропольский Арбат» 28 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова в короткой юбке вызвала фурор93
Фото кабинета Медведева удивило россиян350
Киев решил отомстить России за Азовское море263
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина28
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»232
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
02:11
Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился
Наука и техника Компании
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Другое
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение