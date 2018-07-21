В дендрарии Владикавказа построят спортивную площадку

Спортивная площадка появится в дендрарии Владикавказа , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.

Городские власти совместно с экологами ищут место для установки комплекса тренажёров для жителей Владикавказа. Работы по благоустройству начнутся после окончания торгов.

«Мы получили множество обращений жителей города по этому вопросу, также обсуждали его с сенатором Арсеном Фадзаевым. Было принято решение установить здесь современный спортивный комплекс с тренажерами и снарядами, где каждый день смогут тренироваться все посетители парка», — рассказал мэр Владикавказа Борис Албегов

Сам дендрарий также планируют благоустроить, например, установить информационные таблички с названиями реликтовых деревьев и годами их высадки. Макет табличек уже готов, и вскоре они появятся на парковых аллеях.

В дендропарке Владикавказа собрано более 200 видов деревьев и растений. Там можно полюбоваться кавказской липой, голубой елью, берёзами, буками, ясенем, грабом и пихтой.