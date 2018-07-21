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На Дону мужчина, страдающий психическим заболеванием, получил водительские права
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На Дону мужчина, страдающий психическим заболеванием, получил водительские права 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Мужчина несколько лет проходил лечение у врача-психиатра
В Заветинском районе Ростовской области сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение закона о безопасности дорожного движения. В ходе проверки выяснилось, что один из местных жителей имеет водительские права, хотя по медицинским показателям ему противопоказано садиться за руль.
В прокуратуре пояснили, что мужчина является инвалидом 2-й группы по психическому заболеванию. Много лет дончанин наблюдался и состоял на учете у врача-психиатра. Но, несмотря на это, ему было выдано водительское удостоверение категории В, В1 (AS).
— В этой связи, прокурор Заветинского района обратился с иском в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц в Ремонтненский районный суд с требованием прекратить действие права на управление транспортными средствами, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Суд удовлетворил требование прокурора и лишил мужчину водительского удостоверения.
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