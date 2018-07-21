Чепчугов оценил успехи Головина хештэгом «Челси»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов в Инстаграме порадовался за экс-одноклубника Александра Головина , интерес к которому проявляют «Монако» и «Челси». По последним данным, фаворитом в борьбе за 22-летнего хавбека являются монегаски, которые готовы заплатить за игрока 35 миллионов евро.

"Когда ты пришел в основную команду ЦСКА, я тебе сразу сказал: «Будешь так же тренироваться — через два года попадешь в европейскую команду. Сегодня много советов и внимания! Я тебе желаю почувствовать сердцем. Удачи тебе, большой карьеры», — написал Чепчугов, сопроводив запись хештэгом #Челси.

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость Головина, по оценке transfermarkt.de, составляет 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне он сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Он был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

Публикация от Sergey Chepchugov (@s_chepchugov) 20 Июл 2018 в 9:17 PDT Дороже Головина оценивался только Аршавин //

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