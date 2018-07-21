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Убил сожительницу поленом
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Убил сожительницу поленом 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
фото info-rm.com  В Собинке вынесен приговор 30-летнему Виктору Лукашкину, обвиняемому в убийстве своей сожительницы.
Следствием установлено, что 21 января этого года Лукашкин с сожительницей находился в гостях у знакомых супругов в селе Березники. Компания распивала спиртное и, как обычно, в таких случаях, между мужчинами возникла ссора, перешедшая в драку. Причем дрались мужчины во дворе дома.
Сожительница Лукашкина решила вмешаться в мужской конфликт, пытаясь их разнять. Но Лукашину не понравилось вмешательство женщины, он схватил полено и с силой начал быть ее по голове.
43-летняя потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте преступления. Поняв, что натворил, мужчина ушел в лесной массив. чтобы покончить с собой, решив «замерзнуть и умереть».
Сотрудники полиции обнаружили мужчину, доставили в медицинское учреждение, где ему оказали помощь, а затем по ходатайству следствия суд заключил Лукшина под стражу.
Приговором Собинского городского суда за совершенное убийство убийце назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы.
Стоит отметить, что Лукашкин ранее был условно осужден за угон автомобиля. Этот срок к моменту убийства еще не истек. И по совокупности преступлений, фемида отправила его в исправительную колонию строгого режима сроком на 11 лет и 2 месяца лишения свободы.
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