Убил сожительницу поленом

фото info-rm.com В Собинке вынесен приговор 30-летнему Виктору Лукашкину, обвиняемому в убийстве своей сожительницы.

Следствием установлено, что 21 января этого года Лукашкин с сожительницей находился в гостях у знакомых супругов в селе Березники. Компания распивала спиртное и, как обычно, в таких случаях, между мужчинами возникла ссора, перешедшая в драку. Причем дрались мужчины во дворе дома.

Сожительница Лукашкина решила вмешаться в мужской конфликт, пытаясь их разнять. Но Лукашину не понравилось вмешательство женщины, он схватил полено и с силой начал быть ее по голове.

43-летняя потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте преступления. Поняв, что натворил, мужчина ушел в лесной массив. чтобы покончить с собой, решив «замерзнуть и умереть».

Сотрудники полиции обнаружили мужчину, доставили в медицинское учреждение, где ему оказали помощь, а затем по ходатайству следствия суд заключил Лукшина под стражу.

Приговором Собинского городского суда за совершенное убийство убийце назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы.