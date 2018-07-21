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Гречка ответила на нелестные слова Земфиры в свой адрес
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Гречка ответила на нелестные слова Земфиры в свой адрес 

Teleprogramma.pro 41 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
17-летняя Анастасия Иванова, более известная под сценическим псевдонимом «Гречка», в течение последнего года стала олицетворением новой российской поп-сцены для сотен тысяч представителей молодежи. Ее предельно простые и наивные песни приобретают новых и новых слушателей ежедневно. Она уже выступила на «Вечернем Урганте». На ее апрельский концерт в санкт-петербургском клубе «Opera» пришло больше желающих, чем мог вместить зал. Неудивительно, что старшие представители отечественного шоу-бизнеса начинают обращать свое внимание на юное дарование, уже начинающее теснить их позиции в различных «топах» и «чартах».
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«Монеточка пошла по рукам»: певица поделилась снимком в объятиях «мексиканского болельщика»Лиза Монеточка, голос которой называют голосом поколения 20-летних, опубликовала в Instagram интригующее фото. Не все поклонники узнали ее спутника. Земфира на официальной странице в социальной сети высказала свою позицию относительно творчества и внешних данных самой Гречки и другой восходящей звезды — Монеточки: «Гречка — очень плохо, ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки, но голос — омерзительный». Стоит отметить, что для Земфиры характерны резкие высказывания, но они продиктованы не желанием кого-либо оскорбить, а скорее характером певицы, прямолинейным и жестким.
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Монеточка пока никак не отреагировала на пост Земфиры, а Гречка в своем Instagram опубликовала сториз-видео, где сказала: «Спасибо большое Земфире за ее мнение, я очень люблю ее творчество и уважаю как человека».
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