Церковный раскол: кому это было выгодно

В 1654 году произошло событие на долгие столетия расколовшее русское общество. Церковный собор, одобрив нововведения патриарха Никона, поставил вне закона ревнителей традиционной православной обрядовости.

В чаянии перемен

В середине XVII столетия русское православие переживало смутные времена. Повсеместно наблюдалось падение нравов, как духовенства, так и мирян, богословская мысль все чаще стала подвергаться влиянию еретических учений. Несогласованность и разночтение прокрались и в церковные службы. Назревала необходимость унификации богослужебных книг и уставов.

Тревога за духовное состояние русского общества царила в кружке «ревнителей благочестия», возглавляемом Стефаном Вонифатьевым — духовником царя Алексея Михайловича. Туда же входил митрополит Новгородский Никон, который в 1652 году был поставлен в патриархи. В чаянии перемен и упрочения власти церкви новый патриарх переходит к решительным действиям.

Никон предлагает восстановить утраченное согласие с греческой церковью, устранив в русской православной традиции все обрядовые различия. Для этого требовалось ни много ни мало переписать все русские богослужебные книги по греческим образцам. Церковным собором 1654 года никоновские нововведения были одобрены.

Мотивы устранения погрешностей в церковнославянских текстах хорошо выразил историк Николай Костомаров : «Буква богослужения приводит к спасению; следовательно, необходимо, чтобы эта буква была выражена как можно правильнее».

Ломая традиции

Вопреки ожиданиям церковная реформа не послужила единству в русском православии, напротив, она привела к еще большему брожению умов и резкому неприятию новшеств у различных слоев населения. Многие понимали, что «образцовые» греческие книги сами за долгие столетия накопили массу чуждых православию напластований.

Так, народ, издавна крестившийся двумя перстами, (что подтверждалось уставом Стоглавого собора) должен был перейти на принятое у греков троеперстное крещение, или вместо привычной «сугубой» (двукратной) аллилуйи распевать «трегубую» (троекратную). Чрезмерная поспешность нововведений отнюдь не способствовала пониманию их смысла у обывателя.

Немаловажную роль в столь бескомпромиссном обновлении православной Руси, по мнению ряда историков, сыграли греки, которые в условиях османского владычества были жизненно заинтересованы в укреплениях связей с Москвой . Интересно, что побывавший в Москве в 1649 году иерусалимский патриарх даже упрекнул иерархов Русской Церкви в отступлении от греческих обрядов.

По мнению историка Василия Ключевского, возникший в результате церковной реформы раскол произошел во многом по вине ревнителей старины, которые в силу узкого понимания христианской религии не смогли отличить содержательную сторону обряда от внешней.

Личность

Большинство историков главным виновником раскола все же называют патриарха Никона. Например, Сергей Соловьев усматривает в сложной личности Никона отпечаток его трудного детства, когда он испытывал постоянные притеснения от мачехи. Впоследствии Никон превратился в человека не только непримиримого к врагам, но и высокомерного к союзникам.

Обладая незаурядным умом, твердостью веры и лидерскими способностями, властолюбивый Никон заслужил симпатии царя и уважение бояр, что помогло ему завевать прочный авторитет. Многие поклонялись перед могущественным патриархом, прося его заступничества. Во время отъездов царя Никон фактически исполнял его обязанности и даже подписывался «великим государем».

Внимания заслуживает и точка зрения, согласно которой причины зарождения раскола кроются в столкновении личностей патриарха Никона и протопопа Аввакума. Оба церковных деятеля отличались бескомпромиссностью и неразборчивостью средств в достижении целей. И для Никона, и для Аввакума богослужебный ритуал оказался превыше сути учения.

Нельзя обойти стороной и Алексея Михайловича, который поддержал церковные реформы не в последнюю очередь в угоду своим амбициям. Благодаря укреплению связей с Константинопольским патриархатом монарх мог войти в историю как объединитель православного мира, а в будущем возможно и как освободитель скованных османским игом греков.

Социальный контекст

Проблема раскола отнюдь не сводится к богословским спорам. Она имеет как религиозный, так и социально-политический контекст. Неслучайно, никоновские реформы сопровождались усилением самодержавной власти, которая привела к окончательному закрепощению крестьян. Именно раскольничья среда послужила убежищем для притесненных политикой царя и крепостническими порядками в стране.

Социальные стрессы, накопившиеся в разных слоях населения, привели к массовому неповиновению верховной власти. Протест принимал самые разные формы — от возмущений в высших сословиях (стрелецкие бунты, заговор боярина Хованского) до масштабных народных выступлений (восстание Степана Разина ). Заметную роль в бунтующей людской массе играли раскольники, нападая на монастыри, грабя священнослужителей и захватывая церкви.

Несогласие с никоновскими реформами и гонения со стороны властей вызвали небывалый исход в среде старообрядчества. Люди покидали обжитые земли, отправляясь в Поволжье, за Урал, на Север и даже за рубеж. Однако самым страшным итогом раскола стала крайняя форма протеста — гари. Только в 1672 году в Палеостровском монастыре самосожжение совершили 2700 раскольников.

Примирение

Политика репрессий по отношению к староверам привела к неожиданным последствиям. Сторонники древнего благочестия продолжали на новых местах сохранять самобытность Руси, опираясь исключительно на собственные силы. Упорный труд и сплоченность позволили им создать общество взаимоуважения и процветания.

За сравнительно короткий период старообрядцы сформировали независимые от Москвы культурно-экономические центры. Они строили храмы, возводили заводы. Ко второй половине XVIII века практически вся частная промышленность Урала оказалась в их руках.

Экономические успехи старообрядчества вынудили власти сменить гнев на милость и отказаться от любых дискриминационных мер. Екатерина II своим манифестом призвала раскольников, обосновавшихся за рубежом вернуться в родные земли. И многие откликнулись на ее призыв, создавая по всей стране центры предпринимательства.

В 1905 году вышел долгожданный манифест о веротерпимости, подведший черту под многовековым противостоянием власти и старообрядчества.