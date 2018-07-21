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В Смоленске почтили память павших воинов Великой Отечественной
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В Смоленске почтили память павших воинов Великой Отечественной 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В городском Сквере Героев прошла акция памяти красноармейцев.
Последние почести солдатам Великой Отечественной войны воздали в Смоленске. В городском Сквере Героев прошла акция памяти.
Возле Вечного огня собрались ветераны, участники поисковых отрядов, активисты патриотических организаций. Все они отдали дань уважения подвигам красноармейцев.
Останки нескольких участников Великой Отечественной обнаружили этой весной поисковики. На торжественной церемонии присутствовали родственники павших воинов. Прах героев доставят на родину и там с воинскими почестями придадут земле.
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