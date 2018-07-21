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В Глазове сдали спортивный корпус физико-математического лицея
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В Глазове сдали спортивный корпус физико-математического лицея 

ИА «Сусанин» 43 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. В Глазове завершилось строительство спортивного корпуса физико-математического лицея. Его в ходе рабочей поездки посетил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Строительство двухэтажного корпуса началось еще несколько лет назад, но в 2016 году работы «заморозили» из-за недостатка финансирования. Тогда стоимость проекта оценивали в 59 млн рублей, профинансирован он был только наполовину.
В 2017 году из резервного фонда Президента России на спортзал было выделено около 27 млн рублей. Недостающие 32 млн выделил региональный бюджет. Эти деньги дали возможность достроить здание. Сейчас там располагаются спортзал, мастерские и лаборатории школьного технопарка.
Четыре лаборатории лицея будут развиваться в рамках проекта «Школьных технопарк». Они рассчитаны на посещения всех учащихся школ — это порядка 10 тыс. человек.
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