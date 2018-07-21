Крошечные роботы DARPA помогут в ликвидации техногенных катастроф

Агентство DARPA запускает долгосрочную программу разработки универсальных роботизированных систем в двух новых категориях: сантиметрового и миллиметрового размера. Их базовой целью названа разведка труднопроходимых областей, где рисковать более мощными и крупными роботами невыгодно. Но главная задача, все же — это попробовать заранее навести порядок в данной отрасли. Роботы стоят на вооружении почти всех спасательных служб мира, но до сих пор остаются аналогом самодвижущегося набора инструментов. Общей тактики применения автономных машин в районах техногенных катастроф нет, попытки действовать интуитивно, как в Фукусиме, зачастую приводят к колоссальным и бесполезным потерям среди роботов. В DARPA хотя «хеджировать риски» и пускать на разведку стаи дешевых микро-роботов, способных протиснуться в мелкие щели. Их потеря не страшна и даже полезна — это укажет, что здесь дороги точно нет.

В распоряжении современных инженеров есть техника 3D-печати на микронном уровне, пьезоэлектрические сервоприводы, сенсоры с критически малым потреблением энергии. Но до сих пор не решены вопросы компактных источников питания, навигации и архитектуры мини-машин — подвижность и грузоподъемность в микроконструкциях являются взаимоисключающими факторами. Чтобы решить эти проблемы, DARPA запускает программу SHRIMP (SHort-Range Independent Microrobotic Platforms), своего рода рукотворный эволюционный процесс.