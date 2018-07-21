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10 главных предметов из арсенала советского туриста
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10 главных предметов из арсенала советского туриста 

Don't Panic 47 минут назад
Фото: Don't Panic
Туризм в Советском Союзе был поставлен на широкую ногу и по своему размаху занимал одно из первых мест в мире. Быстрыми темпами набирал обороты спортивный или самодеятельный туризм — люди сами за свой счет в свое свободное время организовывали некоммерческие туристические походы. Стремление с рюкзаком за спиной посещать самые дикие уголки своей родины стало настоящим общественным движением. Однако для похода требовалось подходящее по назначению туристическое снаряжение, и сегодня мы расскажем, что брали с собой путешественники из далекого СССР.
Провизия
В первую очередь для похода запасались всевозможными крупами: пшеном, рисом, гречкой и перловкой. Обязательно чай индийский или цейлонский, макароны. Если еще оставались деньги, брали тушенку, рыбные консервы и сгущенное молоко. Правда, над теми, кто брал в походы консервы, обычно посмеивались: «вы туристы или тяжелоатлеты?».
Консервный нож  Консервы нужно было как-то вскрывать — с собой брали или стандартные заводские модели или самодельные консервные ножи. В принципе, открыть тушенку можно было и обычным ножом, но «открывашка» карман не тянула, и даже затупленная прекрасно справлялась с поставленной задачей.
Рюкзак
Заводских рюкзаков (Абалаковский или «Ермак») на всех не хватало, и тогда умельцы-самоучки создавали рюкзаки собственного производства, изначально из брезента, чуть позже капроновые. Обычно, советские рюкзаки служили своим хозяевам не один десяток лет.
Палатка
Тем, кому везло больше, доставались палатки из списанных парашютов — они были легче и удобнее чудовищ из брезента (около 12 кг), с которыми приходилось тащиться всем остальным. Несмотря на все неудобства, связанные с ее установкой, такая двускатная палатка была вполне комфортной для походной жизни.
Топор
Кроме рубки дров на костер, на участника похода, бравшего топор, возлагалась еще одна важная миссия. На каждом привале для установки палатки необходимо было вырезать из дерева колышки. Такие деревянные колья были очень тяжелые, а аналогов из легких сплавов металла еще не завезли, так что каждый раз их приходилось вырезать заново, чтобы не таскать с собой.
Саперная лопатка
С ее помощью забрасывали пепелище костра и закапывали разлагаемый мусор. Кроме этого, лопатка была нужна для окапывания палатки по периметру каналом для стока воды. Так, туристы могли быть спокойны, что если ночью пойдет дождь, они не проснутся по колено в воде.
Спальные мешки
Удобный спальный мешок — для похода тема всегда актуальная. В 70-х годах спальники были ватными, застегивающимися на деревянные пуговицы, мешками, напоминавшими своими очертаниями куколку бабочки. Так их и называли — «куколка». В начале 80-х появились спальники на молнии, а еще позже облегченные варианты с синтетическим утеплителем.
Столовые приборы
Нож, вилка, ложка и кружка — с тех времен для туриста в этом наборе ничего не изменилось. Стоит отметить, что хороших туристических ножей в обороте ходило не так уж много, и берегли их как зеницу ока.
Походный котелок
Котелки для варки пищи были в основном армейские. Удобным было то, что используя сам котелок для варки супов, его крышку в тоже время можно было приспособить в качестве сковороды. В общем и целом, это была незаменимая вещь для походов, даже на короткий срок.
Гитара
Наверное, ни один турпоход в Советском Cоюзе не обходился без традиционного пения у костра под гитару. Там же у костра рождался жанр «бардовской» песни, прославлявший быт туриста и проповедовавший патриотизм и любовь к природе.
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