«Не зря камушек вёз». КАМАЗ с щебнем провалился в яму на Автозаводе

Нижегородцы в сети обсуждают это происшествие на улице Плотникова.

— Ору. Новый асфальт и уже провал… Опять на песок все укладывали? — недоумевает Александр Русских

— Ну ЧМ закончился и вместе с ним и асфальт… — грустит Сергей Ефремов

— Капец, асфальта на месяц не хватает! Теперь там огородят и будут «типа делать». Для них сейчас главное, чтобы стадион не уплыл, — добавляет Lana.

— Его (стадион) уже затопило, — напоминает Юлия Храмкина.

— Не зря камушек вёз. Заодно засыпят, — ищет плюсы Алёнка Пономарева.

— Ахахаха, хорваты, аргентинцы, все к нам селфи делать! — призывает Женя Чернов. (Вы же тоже помните, как иностранные болельщики помогли нам? Аргентинцы и хорваты фотографировались с достопримечательностью Нижнего Новгорода — огромной ямой. Провал благодаря ним быстро заделали.

После этого случая у нижегородцев с ямами стали особенные отношения. Например, житель улицы Горького, обнаружил провал на Звездинке и сфотографировался с ним, чтобы узнать, повлечет ли это такие же «последствия», как фото аргентинцев. Мы не знаем, это помогло или наш запрос, но провал быстро заделали.