Через 17 лет на Земле исчезнут пчелы и случится страшное

Массовая гибель пчел в последние годы фиксируется в разных странах мира. В России , по данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ Высшая Школа Экономики, за последние 10 лет популяция пчел сократилась на 40%. В США погибли уже 90% диких пчел и около 80% домашних, живущих в ульях. В Китае также ситуация с пчелами катастрофическая. Около 80% сельскохозяйственных культур — все овощи, фрукты, ягоды, подсолнечник и многое другое — опыляют пчелы.

«Если вымирание пчел продолжится с такой же скоростью, уже к 2035 году пчелы могут превратиться в исчезающий вид», — предупреждают ученые. Отчего вымирают пчелы? Что ждет человечество с исчезновением пчел? И можно ли предотвратить этот процесс?

Ситуацию комментирует доктор биологических наук, заведующий кафедры биологии ВолГУ Вадим Александрович Сагалаев.

Глобальное потепление или гербициды?

В конце июня только в Киквидзенском районе Волгоградской области погибли более 1000 пчелиных семей, каждая из которых насчитывала более 120 тысяч особей. Пасечники во всем винят самолеты химавиации, которые обрабатывали неподалеку поля удобрениями. Те, конечно, открещиваются и уверяют, что все делали по правилам. Однако буквально за месяц до этого происшествия в Михайловском районе Волгоградской области также был случай массовой гибели пчел после обработки полей пестицидами с воздуха. Известно, что это происходит и в ряде других регионов России. В Европе уже несколько лет запретили один из сильнейших ядов — все гербициды на основе глифосата, использующиеся для борьбы с сорняками, но в нашей стране ядовитыми удобрениями пользуются все активнее.

Меж тем, ученый Пол Карадонна из США и его коллеги утверждают, что пчелы могут гибнуть также из-за глобального потепления. Мол, не выдерживают они изменений климата. И перегрев ульев на солнце, когда летом месяцами держатся температуры около 40 градусов по Цельсию, ведет к гибели пчел.

«Если температуры на Земле вырастут так сильно, как это предсказывают климатологи, то пчелы окажутся на грани вымирания из-за того, что они упрутся в свои физиологические пределы. Пчелы полностью исчезнут в более теплых регионах своего ареала обитания», — цитирует РИА Новости ученого Пола Карадонну.

Так что же стало причиной массовой гибели насекомых: глобальное потепление или яды?

— Фактор глобального потепления находится на последнем месте среди причин, вызвавших массовое сокращение численности пчел в мире, — уверен Вадим Александрович Сагалаев. — Главная причина — захимичивание окружающей среды. И, прежде всего, удобрениями. Опаснее всего для пчел — очень специфические ядохимикаты, применяемые при выращивании культур ГМО. Из-за распространения ГМО по планете, в первую очередь страдают пчелы. Но когда они вымрут, будем страдать и мы, люди. Однако эта тема находится под большим запретом в СМИ. Ведь ГМО продвигают крупные транснациональные корпорации, владеющие большими деньгами. Это — бизнес на миллиарды долларов. И можно выделить часть бюджета корпорации, чтобы найти «британских ученых», которые объяснят гибель пчел другими причинами, например, климатическими. Мало того, что пчелы сейчас вымирают — и это зафиксированный факт на всех континентах Земли, наблюдается также динамика пчелиного населения…

— Что это значит?

— Есть пчелы, которые живут ульями, и есть африканские пчелы. Эта разновидность пчел очень агрессивна, у них сильный яд. И вот каким-то образом, может, на корабле или с другим транспортом, несколько лет назад африканские пчелы добрались до Южной Америки. И в последнее время поступают новости, что были случаи: от нападений африканских пчел гибнут люди, погибает скот. А биологи отмечают, что эти дикие африканские пчелы хорошо освоились в Южной Америке, и продвигаются на Север. Уже достигли Гватемалы . Так могут и до США дойти. У нас в России, к счастью, африканских пчел нет, климат им наш не подходит. Однако свои дикие пчелы есть и у нас, и они очень важны для экосистемы. Они являются основными опылителями цветущих растений: дикие пчелы и еще шмели. Вы, наверняка, видели дикую пчелу: она меньше по размеру, чем пчелы в ульях, и не оставляет жала, когда, защищаясь, ранит человека. По диким пчелам в России захимичивание окружающей среды ударило сильнее всего. Их численность и количество видов сокращаются. В «лихие» 90-е, когда в России был кризис, и денег на удобрения не было, их стали применять гораздо меньше. И природа буквально воспрянула. Я наблюдал оживление природы и прирост численности пчел и других насекомых своими глазами в 1998-2000 годы. А теперь оглянитесь, что происходит вокруг: прямо вдоль трасс, рядом с полями стоят ярко окрашенные бочки: зеленые, красные, синие, — это ядохимикаты, удобрения для полей. А надо сказать, хоть пчела и является основным опылитилем, кроме пчел растения также опыляют бабочки, шмели и ряд других насекомых. Но эта химия убивает их тоже!

Останемся без фруктов, ягод и овощей

Если исчезнут пчелы, то человечество просуществует не больше четырех лет, предупреждал Эйнштейн. Так ли это или процесс можно будет затормозить, сейчас сказать сложно. Но не надо быть гением, чтобы понять, исчезновение пчел приведет к глобальной экологической катастрофе.

— Даже в тепличном хозяйстве, чтобы огурцы появлялись, специально разводят пчел, — поясняет, откуда овощи берутся, Вадим Сагалаев.

— Говорят, в Китае, где также столкнулись с проблемой вымирания пчел, опыление вынуждены проводить вручную. Рабочие каждый день во время цветения обходят поля и отряхивают растения…

— Даже учитывая, что в Китае нет недостатка в людях, это просто физически невозможно опылить вручную все растения. Пчела несет пыльцу адресно: с тычинки на пестик. Это никто, кроме насекомых, сделать не может.

В природе одна пчелосемья опыляет примерно 3 гектара культуры. Пчела на 30 процентов повышает урожайность культуры. Но химическая война, которую с помощью удобрений начал человек, может в конечном счете обернуться самому человечеству боком: без пчел не будет ни фруктов, ни овощей, ни ягод, ни даже цветов и цветущих трав. Они просто исчезнут с лица Земли вслед за пчелами, как уже исчезли, благодаря деятельности человека, тысячи видов животных и насекомых.

— Исчезновение пчел, — говорит доктор биологических наук Вадим Сагалаев, — приведет к резкому снижению продуктивности сельского хозяйства, и в конечном счете — к голоду. Это мы с вами сейчас не голодаем. Но голод на планете существует: в Африке, в некоторых районах Азии. Исчезновение пчел сделает голод на планете и нашей реальностью. Остановить вымирание пчел можно: нужно резко сократить, запретить использование химических удобрений на полях.

Есть и другие, например, биологические способы борьбы с вредителями, которые не вредят природе, отмечают ученые. И нужно запретить ГМО. Вреда от этих культур больше, чем пользы.

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