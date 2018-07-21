Владельцам iPhone проще найти девушку

Аналитики провели масштабное исследование и выяснили, что на мужчину с «яблочным» девайсом девушки обращают внимание на 70 процентов чаще, чем на владельца Android.

Как сообщает ВладТайм, отпугнуть женщину может трещина на экране или убитый корпус. «Это показатель неопрятности и несостоятельности мужчины», — считают опрошенные девушки. А вот мужчин не интересуют трещины на дисплее смартфона.

Интересный факт: 64% владельцев iPhone согласятся пойти на свидание с владельцами Android, в свою очередь только 52% управляющих Android пойдут на встречу с «ябломаном».

Ранее «СП» писала, что эксперты выяснили, какой из смартфонов является самым надежным. Для этого специалисты Tom’s Guide провели ряд специальных тестов на неубиваемость гаджетов. В итоге первое место заняла Motorola Moto Z2 Force.

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