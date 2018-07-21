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В Воронеже «Город-сад» украсят японскими зонтиками и двухметровыми муравьями
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В Воронеже «Город-сад» украсят японскими зонтиками и двухметровыми муравьями 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Стоимость работ составит 24,5 млн рублей. В Воронеже приступили к выбору подрядчика для организации ежегодного фестиваля «Город-сад». Конкурсную документацию опубликовали на портале госзакупок в пятницу, 20 июля. Начальная стоимость работ составит 24,5 млн рублей. Фестиваль будет проходить в Центральном парке с 30 августа по 2 сентября. Итоги аукциона подведут 14 августа. Согласно конкурсной документации, парковый пруд декорируют 25 бамбуковыми японскими зонтиками и искусственными фиолетовыми и розовыми хризантемами, закрепленными на бамбуковом плоту. Кроме того, в парке появится этнодеревня, которую горожане уже видели в прошлом году. Там построят домики из соломенных тюков, деревянную часовню и качели, а также установят там 65 двухметровых деревянных муравьёв. Также подрядчик должен будет застелить рулонными газонами около 1,5 тыс. кв. м парка и устроить дощатые настилы протяженностью 400 м. Кроме того, в его обязанности входит разработка сценарного плана, организация не менее 55 экспозиций, разработка карты-схемы их размещения, системы навигации и развлекательной программы, а также обеспечение присутствия трёх конкурсных садов и организация мастер-классов. Ведущим должен стать заслуженный артист РФ, оговаривается в документах закупки. Концепцию фестиваля «Город-сад» разработала московская компания ООО «СитиКонцепт» за 1,96 млн рублей. Справка Выставка-ярмарка «Город-сад» является одним из любимых мероприятий, предваряющих День города, и самым посещаемым. В первый раз выставка развернулась в 2010 году. И если поначалу ей хватало места на площади Ленина, то позже она переехала на более просторную Советскую площадь, а в 2017 году — в Центральный парк. За четыре дня в сентябре ее посетила почти четверть населения Воронежа — 220 тыс. человек. Елена Гончарова
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