В Светлограде строят парк за 23 миллиона рублей

Городской парк в Светлограде благоустраивают за 23 миллиона рублей, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Проект «Формирование комфортной городской среды» дошёл до Светлограда в Петровском горокруге Ставрополья . Здесь в программу благоустройства попал городской парк Победы на горе Куцай. Подрядчик проложит пешеходные дорожки, установит лавочки, фонари и урны. Также в проекте заявлены спортивная и детская площадки.

На благоустройство парка на горе Куцай планируют потратить более 23 миллионов рублей из краевого бюджета. Ещё 5% добавит муниципалитет. Завершить работы городские власти обещают к сентябрю.