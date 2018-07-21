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В Светлограде строят парк за 23 миллиона рублей
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В Светлограде строят парк за 23 миллиона рублей 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Городской парк в Светлограде благоустраивают за 23 миллиона рублей, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.
Проект «Формирование комфортной городской среды» дошёл до Светлограда в Петровском горокруге Ставрополья. Здесь в программу благоустройства попал городской парк Победы на горе Куцай. Подрядчик проложит пешеходные дорожки, установит лавочки, фонари и урны. Также в проекте заявлены спортивная и детская площадки.
На благоустройство парка на горе Куцай планируют потратить более 23 миллионов рублей из краевого бюджета. Ещё 5% добавит муниципалитет. Завершить работы городские власти обещают к сентябрю.
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