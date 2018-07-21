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КБ «Стрелка» станет партнером Внешэкономбанка по развитию городов
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КБ «Стрелка» станет партнером Внешэкономбанка по развитию городов 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Москва. Внешэкономбанк и «Дом.РФ» намерены стать партнерами КБ «Стрелка». Об этом сообщают «Ведомости».
Планируется, что компании будут заниматься урбанистическим развитием городов. При этом ВЭБ готов отвечать за «большую экономику», а «Дом.РФ» — за современное жилье.
Формат партнерства пока не уточняется. Возможно приобретение активов «Стрелки» или заключение договора.
КБ «Стрелка» — это консалтинговая компания, занимающаяся городским планированием, созданием комфортной городской среды и управлением проектами.
В настоящее время компания занимается разработкой проекта благоустройства Центральной площади Ижевска. Напомним, 19 июля в столице Удмуртской Республики обсуждались этапы работ по обновлению территории.
Сусанин / Perestroyka: в Ижевске презентовали проект благоустройства Центральной площади — Статьи
Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртской Республики 19 июля презентовали проект благоустройства Центральной площади Ижевска. Согласно документу, работы по обновлению территории будут проходить в три этапа, первый из которых по планам должен стартовать и закончиться уже в 2018 году. Концепцию реконструкции представила гендиректор архитектурно-ландшафтного бюро iCube Любовь Варламова, которая является супругой известного блогера Ильи Варламова.
ИА «Сусанин»: последние новости
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