КБ «Стрелка» станет партнером Внешэкономбанка по развитию городов

Москва. Внешэкономбанк и «Дом.РФ» намерены стать партнерами КБ «Стрелка». Об этом сообщают «Ведомости».

Планируется, что компании будут заниматься урбанистическим развитием городов. При этом ВЭБ готов отвечать за «большую экономику», а «Дом.РФ» — за современное жилье.

Формат партнерства пока не уточняется. Возможно приобретение активов «Стрелки» или заключение договора.

КБ «Стрелка» — это консалтинговая компания, занимающаяся городским планированием, созданием комфортной городской среды и управлением проектами.

В настоящее время компания занимается разработкой проекта благоустройства Центральной площади Ижевска . Напомним, 19 июля в столице Удмуртской Республики обсуждались этапы работ по обновлению территории.

Сусанин / Perestroyka: в Ижевске презентовали проект благоустройства Центральной площади — Статьи