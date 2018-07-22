Белые медведицы помогут ученым изучить климат в Арктике

ХАНТЫ-МАНСИЙСК , 22 июл — РИА Новости . Ученые в Ямало-Ненецком автономном округе после нескольких попыток впервые надели цифровые ошейники на белых медведиц, чтобы изучить изменения климата в арктическом регионе. Руководитель Российского центра освоения Арктики (РЦОА) Андрей Барышников рассказал РИА Новости, каким образом животные помогут экспертам в мониторинге окружающей среды.

Многолетние попытки

Группа специалистов Института проблем экологии и эволюции имени Северцева по всей арктической территории отслеживает передвижения белых медведей, занимаясь мониторингом изменения климата с помощью спутниковых ошейников, надетых на животных. Однако на Ямале только сейчас им удалось «охомутать» белых медведиц на островах на территории Гыданского заповедника.

По словам Барышникова, это уже четвертая с 2015 года экспедиция ученых, каждый раз они пытались приблизиться к животным в новом районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Сложность процесса в предыдущие годы заключалась в том, что медведь передвигался по побережью, и в случае возникновения опасности уходил в воду.

"Там обездвиживать его, чтобы надеть ошейник, нельзя. Животное уснет и банально может утонуть. Необходимо убедиться, что этот процесс будет абсолютно безопасным для медведя, что это произойдет на суше, на плотной территории — и в этот раз удалось. Использовался дистанционный инъектор с анестезией: в течение 5-20 минут животное засыпает, потом высаживается специалист, который подтверждает это, и остальная группа выдвигается и начинает проводить исследования состояния здоровья медведя", — отмечает собеседник агентства.

Он подчеркивает: ошейник вешается только в том случае, если попадается самка. Это связано со строением головы и шеи: у самца они конусовидной формы, и шея всегда толще, чем голова. Когда самец начинает худеть, велика вероятность, что ошейник может упасть.

Белый медведь как индикатор климата

С момента, когда вешается датчик, он начинает передавать GPS-сигнал раз в четыре часа, и исследователи понимают — либо животное на суше, либо на воде. Если вариант второй, то можно сделать вывод, например, что ледовая обстановка благополучная, и медведь находится на льду, поясняет руководитель РЦОА.

"Если на дворе июнь, и он находится на льду, то мы понимаем — лед еще не ушел. Кроме того, ученые следят за перемещениями между регионами: медведь, например, из чукотско-аляскинской популяции может переместиться в сторону карско-баренцевоморской популяции. Перемещения белых медведей зависят от многих факторов, таких как температура воздуха. Собираются данные с метеостанций, и на основе всей информации выстраивается модель изменения климата. Медведь — один из индикаторов состояния окружающей среды в Арктике", — продолжает Барышников.

Научная работа в этом направлении, по его словам, является многолетней, комплексной, при этом Ямал — новая площадка. Ранее аналогичные процессы начали изучать в соседних регионах — на Таймыре, Чукотке, в Ненецком автономном округе

"Конечно, мониторинг ведется, исходя из финансирования, наличия специалистов. Будем пытаться продолжить работу. Сам ошейник будет функционировать в течение полутора лет, в конце этого срока под воздействием окружающей среды и воды разрушается специальный замок, и он спадает. Медведю ничего не вредит в этой ситуации", — говорит собеседник агентства.

Зачем ошейники песцам?

О том, что подобные ошейники ученые планируют надеть и на песцов, обитающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщал в июне научный центр изучения Арктики. Биологи, в том числе из ряда зарубежных стран, при помощи полярных лисиц готовятся изучить наземные экосистемы, их функционирование, в том числе в условиях изменения климата и присутствия человека в регионе.

"Перемещения песцов — это тоже большая комплексная работа по изучению экосистемы полуострова Ямал. Для того чтобы делать прогнозы тех процессов, которые происходят в Арктике, есть необходимость изучать поведение хищников — песец один из таких. Изучение маловероятно без исследований его миграции: откуда приходит, куда уходит, почему он появляется в том или ином районе, чем питается — работа большая, у нас она ведется с 2014 года. Есть ученые, которые изучают эти процессы с конца 1990-х годов", — рассказывает Андрей Барышников.

Он подчеркивает, что работа эта — долгая и кропотливая, и даже с медведями, которых специалисты обездвиживали с вертолета, сравнить сложно.

"Коренные жители очень помогают, иногда делают все самостоятельно, например, что касается песцов, то они прекрасно знают, как их ловить так, чтобы это было безопасно для самого животного", — добавляет специалист.

Аналогичными ошейниками с недавних пор оснащены и несколько особей дикого оленя, перемещения которых исследователям теперь тоже можно будет отследить с помощью спутниковых радиомаяков. На территории автономного округа обитают три популяции дикого северного оленя, и бывает так, что они уводят домашних особей из стада.

По словам Барышникова, несмотря на то что процессы их миграции в регионе мало изучены, указанная проблема далеко не новая для коренного малочисленного населения. Однако сегодня благодаря интернету, СМИ о такой ситуации стала узнавать широкая общественность за пределами тундры, и специалисты пришли на помощь оленеводам.