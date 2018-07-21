В Красноярском крае бесследно исчезли трое мужчин

Красноярском крае бесследно исчезли трое мужчин, сообщили в группе «Поиск пропавших детей».

Первый пропавший — Минтахир Халитов. Мужчина плохо слышит, последний раз на связь с родными он выходил 14 июля. Он ушел из дома из деревни Малый Имыш в село Новоселово и с тех пор о нем ничего неизвестно. Второй — 38-летний Павел Бровцев, который 14 июля был доставлен в больницу после драки. Однако от госпитализации он отказался. С тех пор о нем ничего не слышно. Третьего мужчину ищут с 4 июля. Андрей Шубадеев ушел из дома на улице Норильской 6А и с тех пор не выходил на связь с родными.

Просьба ко всем, кто знает что либо о местонахождении перечисленных граждан — звоните волонтерам +7 950 996-60-66 или в полицию.