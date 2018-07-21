Ещё
В Красноярском крае бесследно исчезли трое мужчин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярском крае бесследно исчезли трое мужчин 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае бесследно исчезли трое мужчин, сообщили в группе «Поиск пропавших детей».
Первый пропавший — Минтахир Халитов. Мужчина плохо слышит, последний раз на связь с родными он выходил 14 июля. Он ушел из дома из деревни Малый Имыш в село Новоселово и с тех пор о нем ничего неизвестно. Второй — 38-летний Павел Бровцев, который 14 июля был доставлен в больницу после драки. Однако от госпитализации он отказался. С тех пор о нем ничего не слышно. Третьего мужчину ищут с 4 июля. Андрей Шубадеев ушел из дома на улице Норильской 6А и с тех пор не выходил на связь с родными.
Просьба ко всем, кто знает что либо о местонахождении перечисленных граждан — звоните волонтерам +7 950 996-60-66 или в полицию.
АиФ Красноярск: последние новости
Красноярская школьница спасла трех тонущих подруг в Анапе В Красноярске при реставрации «Дома Андреева» нашли французскую саблю Новые подробности жуткого убийства в Лесосибирске (Красноярского края)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян308
Максакова в короткой юбке вызвала фурор72
Киев решил отомстить России за Азовское море98
Трамп поставил честность Путина под сомнение
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»224
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Другое
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение