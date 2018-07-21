Опубликованы кадры мусорных волн в Доминикане

Тонны мусора и прочих отходов заполонили роскошные курорты Доминиканы . Соответствующий видеоролик опубликовал телеканал CNN

На кадрах видна огромная свалка в открытом море. Экстренные службы бросили все силы на ликвидацию последствий. Однако ни людей, ни средств не хватает, отбросы продолжают приплывать.

Океанские волны просто пропали на фоне этого зрелища. Мусор аккумулируется со всех районов и пригородов столицы. Доминикана теперь больше похожа на остров пластика.

Бутылки, стаканчики, пакеты приплывают также из соседней Гаити. Неожиданно возникшая ситуация уже испортила отдых тысячам туристов.

Ранее сообщалось, что мусорный апокалипсис назрел под Киевом. Экологическая катастрофа радиусом 15 километров уже дала о себе знать. Полигон в Подгорцах критически переполнен, а местные жители бьют тревогу.