Два скелета нашли за сутки в Ленобласти

Останки человека в сгнившей одежде нашли у железной дороге в Лужском районе 47 региона. Второй разложившийся труп обнаружили в чаще леса в Тихвинском районе. Об этом сообщают правоохранители

Жительница поселка Сиверский обратилась в полицию с заявлением 19 июля. Она рассказала, что рядом с деревней Низовка, рядом с ж/д путями, ведущими в Лугу, наткнулась на человеческие кости. Он был в пиджаке, кроссовках и спортивных штанах с полосками.

А через пять часов сообщение об обнаружении скелета поступило в тихвинскую полицию. Человеческие останки нашли в лесу недалеко от деревни Ганьково.

Личности и причины смерти найденных устанавливаются.