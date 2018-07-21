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Китай увеличит ядерный арсенал из-за агрессии США
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Китай увеличит ядерный арсенал из-за агрессии США 

Вести.Ru 6 минут назад
Журналисты китайской газеты «Глобал таймс» проанализировали ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В редакционной статье авторы резюмируют, что агрессивная позиция США в этой части земного шара вполне может перерасти «в военную провокацию». Китаю, таким образом, будет брошен серьезный вызов.
Как считают журналисты, к агрессии Соединенные Штаты подталкивает «абсолютное превосходство по атомному оружию». Журналисты делают вывод, что КНР необходимо как можно скорее нарастить свой ядерный потенциал, включая новейшие баллистические ракеты «Дунфэн-41». Для защиты своих интересов Китаю необходимо обладать мощным стратегическим ядерным оружием, уверены авторы.
В статье отмечается, что Китай давно перерос статус региональной державы, а глобальному игроку требуются более серьезные аргументы против рисков и давления, пишет ТАСС.
Ранее Стокгольмский институт исследования проблем мира сообщил, что Китай обладает 260 атомными боеголовками. У России — более 7,2 тысяч.
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