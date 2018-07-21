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Общественную палату Оренбуржья на три года возглавила Александра Иванова
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Общественную палату Оренбуржья на три года возглавила Александра Иванова 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
20 июля прошло первое пленарное заседание обновленной общественной палаты оренбургской области, сообщает областное правительство. На нем члены палаты избрали нового председателя, его заместителей и сформировали перечень комиссий. На заседании присутствовал губернатор области Юрий Берг, который отметил, что за время своего существования палаты она окончательно оформилась в ведущий общественный институт, основная задача которого — укрепить свои позиции в общественно-политическом пространстве региона. По словам главы региона, сегодня общественный контроль в Оренбуржье вышел на новый уровень. Сегодня общественные советы существуют при всех органах исполнительной власти.
«Участие независимых экспертов значительно улучшило качество управленческих решений, — отметил Юрий Берг. — В них учитываются интересы подавляющего общественного большинства. Это и есть главная цель нашей совместной работы».
Отдельные слова благодарности были адресованы Александру Костенюку, который возглавлял Общественную палату области с момента её появления. Однако члены палаты пятого созыва на пленарном заседании избрали нового председателя. Им стала Александра Иванова, которая до этого возглавляла комитет Общественной палаты по вопросам образования и науки. Её заместителями стали директор Педагогического колледжа им. Н. К. Калугина г. Оренбурга Ольга Сальдаева и директор Центра государственной кадастровой оценки Оренбургской области Константин Федоров.
Справка
Александра Георгиевна Иванова. Родилась 7 ноября 1946 года в Оренбурге. После окончания общеобразовательной школы № 34 поступила в Оренбургский государственный педагогический институт на исторический факультет. Учебу в институте активно сочетала с общественной работой. Была избрана секретарем комсомольской организации исторического факультета. В летние месяцы работала во Всесоюзном пионерском лагере «Артек».
В 1966 году Александра Георгиевна была утверждена заведующей школьным отделом учащейся молодежи и пионеров Центрального РК ВЛКСМ. Она зарекомендовала себя вдумчивым, инициативным работником, относящимся с чувством большой ответственности к порученному делу.
В 1969 году избрана секретарем Центрального райкома ВЛКСМ, а в 1971 — секретарем ГК ВЛКСМ. С 1973 по 1975 годы — второй секретарь городского комитета ВЛКСМ. Много лет было отдано становлению Степного поселка Оренбурга. Уже в 28 лет ее избрали вторым секретарем Дзержинского РК КПСС. В 1982 году возглавила исполком Дзержинского районного Совета народных депутатов.
В июне 1984 года Александра Георгиевна утверждена заведующей отделом культуры Оренбургского обкома КПСС.
В 1991 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1997 — докторскую по теме «Исторические корни политических процессов в России конца XX века».
В 2000 году Александра Иванова перешла на работу в Оренбургский государственный педагогический университет. Работала проректором по научной работе, одновременно была ответственным секретарем консультативного совета при Законодательном собрании области. В настоящее время она возглавляет кафедру истории Отечества и социально-политических теорий, председатель консультативного совета при Законодательном Собрании области.
С 2012 года член Общественной палаты, председатель комитета по вопросам образования и культуры.
За годы работы награждена почетными знаками «Отличник народного просвещения», «Почетный работник высшей школы» и другими наградами.
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