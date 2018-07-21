Общественную палату Оренбуржья на три года возглавила Александра Иванова

20 июля прошло первое пленарное заседание обновленной общественной палаты оренбургской области, сообщает областное правительство. На нем члены палаты избрали нового председателя, его заместителей и сформировали перечень комиссий. На заседании присутствовал губернатор области Юрий Берг , который отметил, что за время своего существования палаты она окончательно оформилась в ведущий общественный институт, основная задача которого — укрепить свои позиции в общественно-политическом пространстве региона. По словам главы региона, сегодня общественный контроль в Оренбуржье вышел на новый уровень. Сегодня общественные советы существуют при всех органах исполнительной власти.

«Участие независимых экспертов значительно улучшило качество управленческих решений, — отметил Юрий Берг. — В них учитываются интересы подавляющего общественного большинства. Это и есть главная цель нашей совместной работы».

Справка

Александра Георгиевна Иванова. Родилась 7 ноября 1946 года в Оренбурге. После окончания общеобразовательной школы № 34 поступила в Оренбургский государственный педагогический институт на исторический факультет. Учебу в институте активно сочетала с общественной работой. Была избрана секретарем комсомольской организации исторического факультета. В летние месяцы работала во Всесоюзном пионерском лагере «Артек».

В 1966 году Александра Георгиевна была утверждена заведующей школьным отделом учащейся молодежи и пионеров Центрального РК ВЛКСМ. Она зарекомендовала себя вдумчивым, инициативным работником, относящимся с чувством большой ответственности к порученному делу.

В 1969 году избрана секретарем Центрального райкома ВЛКСМ, а в 1971 — секретарем ГК ВЛКСМ. С 1973 по 1975 годы — второй секретарь городского комитета ВЛКСМ. Много лет было отдано становлению Степного поселка Оренбурга. Уже в 28 лет ее избрали вторым секретарем Дзержинского РК КПСС. В 1982 году возглавила исполком Дзержинского районного Совета народных депутатов.

В июне 1984 года Александра Георгиевна утверждена заведующей отделом культуры Оренбургского обкома КПСС.

В 1991 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1997 — докторскую по теме «Исторические корни политических процессов в России конца XX века».

В 2000 году Александра Иванова перешла на работу в Оренбургский государственный педагогический университет. Работала проректором по научной работе, одновременно была ответственным секретарем консультативного совета при Законодательном собрании области. В настоящее время она возглавляет кафедру истории Отечества и социально-политических теорий, председатель консультативного совета при Законодательном Собрании области.

С 2012 года член Общественной палаты, председатель комитета по вопросам образования и культуры.

За годы работы награждена почетными знаками «Отличник народного просвещения», «Почетный работник высшей школы» и другими наградами.