Изменены сроки назначения ежемесячного пособия неработающим пенсионерам и инвалидам

Ямальцам, пенсионного возраста, планирующим завершать трудовую деятельность, стоит обратить внимание, что теперь социальная выплата для неработающих пенсионеров будет начисляться не сразу после подачи заявления, а в следующем месяце после увольнения.

Соответствующее постановление вступило в силу с 20 июля. В департаменте социальной защиты населения ЯНАО подчеркивают, что изменения касаются работающих пенсионеров, чей стаж на территории Арктического региона не менее 15 лет, а также инвалидов, отработавших в округе не менее 10 лет.

— В случае, если данные категории граждан в ближайшее время, например, до конца июля, планируют прекращать свою трудовую деятельность, им необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о назначении ежемесячного пособия до 1 августа 2018 года. В дальнейшем рекомендуем гражданам обращаться до истечения месяца, в котором осуществлено прекращение трудовой деятельности, — пояснила директор департамента Елена Карпова

Подробности новшества можно выяснить у специалистов окружного департамента социальной защиты населения по телефону 8-800-302-94-40.

На Ямале численность неработающих пенсионеров — получателей мер социальной поддержки — составляет 66 089 человек, ветеранов труда — 24 174 человека, ветеранов ЯНАО — 17 629.