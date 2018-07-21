Ещё
Изменены сроки назначения ежемесячного пособия неработающим пенсионерам и инвалидам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Изменены сроки назначения ежемесячного пособия неработающим пенсионерам и инвалидам 

Красный Север 2 часа назад
Ямальцам, пенсионного возраста, планирующим завершать трудовую деятельность, стоит обратить внимание, что теперь социальная выплата для неработающих пенсионеров будет начисляться не сразу после подачи заявления, а в следующем месяце после увольнения.
Соответствующее постановление вступило в силу с 20 июля. В департаменте социальной защиты населения ЯНАО подчеркивают, что изменения касаются работающих пенсионеров, чей стаж на территории Арктического региона не менее 15 лет, а также инвалидов, отработавших в округе не менее 10 лет.
— В случае, если данные категории граждан в ближайшее время, например, до конца июля, планируют прекращать свою трудовую деятельность, им необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о назначении ежемесячного пособия до 1 августа 2018 года. В дальнейшем рекомендуем гражданам обращаться до истечения месяца, в котором осуществлено прекращение трудовой деятельности, — пояснила директор департамента Елена Карпова.
Подробности новшества можно выяснить у специалистов окружного департамента социальной защиты населения по телефону 8-800-302-94-40.
На Ямале численность неработающих пенсионеров — получателей мер социальной поддержки — составляет 66 089 человек, ветеранов труда — 24 174 человека, ветеранов ЯНАО — 17 629.
Красный Север: последние новости
Крымские звездочеты показали северянам ночное небо Весело и бесплатно: маленьких салехардцев зовут играть на улицу В Оби живца не сыскать – рыба ушла на дно…
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян308
Максакова в короткой юбке вызвала фурор72
Киев решил отомстить России за Азовское море98
Трамп поставил честность Путина под сомнение
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»224
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Другое
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение