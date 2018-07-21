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В Башкирии проходит проверка домов после капремонта
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В Башкирии проходит проверка домов после капремонта 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору проверяет качество капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— В настоящее время проводится плановая проверка в отношении регоператора по домам, в которых завершены работы по капитальному ремонту общедомового имущества. Согласно предоставленной информации НОФ «Региональный оператор РБ» по запросу Госкомитета по состоянию на 2 июля 2018 года в республике полностью завершены работы в 121 доме. В рамках Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2018 году в 321 доме работы выполнены, из них 209 домов на стадии завершения оформления исполнительной документации и подготовки передачи управляющим организациям. В 566 домах работы еще продолжаются. Госкомитет продолжит осуществлять контроль за деятельностью регоператора, — сказал исполняющий обязанности начальника отдела государственного надзора за деятельностью регионального оператора Руслан Кабиров.
Среди типичных, ранее выявленных надзорным ведомством нарушений, нарушение технологии производства работ, в том числе, нарушение устройства теплоизоляции трубопроводов, отклонение выполненных работ от проекта, нарушения технологии окраски фасада, наличие строительного мусора после проведенных работ.
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