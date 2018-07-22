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Вещи первого человека на Луне уйдут с молотка в Техасе
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Вещи первого человека на Луне уйдут с молотка в Техасе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На аукционах Heritage Auctions в Далласе продадут личные вещи американского астронавта Нила Армстронга — человека, первым ступившего на поверхность Луны, передает телеканал «360». Аукцион пройдет в два этапа — в ноябре 2018 года и в ноябре 2019 года.
Заинтересовавшиеся историей покорения Луны покупатели смогут купить принадлежащую Армстронгу кепку бойскаута, а также флаг университета Пердью, где учился астронавт. Эти вещи, а также куски крыла и пропеллера самолета Flyer братьев Райт 1903 года Армстронг брал с собой в полет на Луну.
Также на аукционе будут представлены памятные монеты и другие сувениры, посвященные американской программе освоения космического пространства «Аполлон». Гвоздем аукциона считается золотая монета из коллекции Армстронга
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