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В Кольцово приземлились истребители-бомбардировщики из Китая
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В Кольцово приземлились истребители-бомбардировщики из Китая 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Кольцово сегодня утром и вчера днём приземлились несколько военных самолётов. Летящих с громким рёвом истребителей заметили люди, которые живут неподалёку.
— У нас в Кольцово сели истребители и военные техники на ИЛах, — рассказала E1.RU читательница Елена. — Прям надо мной шли на посадку три истребителя, а следом приземлился ИЛ с техниками. Я знаю, что никого не ждали сегодня, поэтому удивительно. Истребители у нас не летают обычно.
Как оказалось, вчера вечером в Кольцово приземлялись два истребителя-бомбардировщика и три самолета ИЛ-76 военно-воздушных сил Китая. Они здесь садились для дозаправки на пути из Китая в Рязань. Там проходят состязания между военными лётчиками «Авиадартс».
Поймать военные самолёты в объектив удалось фотографу Глебу Махнёву. Вероятно, сегодня утром истребители садились в Кольцово с той же целью. В пресс-службе аэропорта никак официально не комментируют эти передвижения.
В Екатеринбурге аэрошоу с военными самолётами устраивают нечасто. В последний раз жители города смогли полюбоваться авиацией во время Парада Победы в 2017 году. Тогда военные самолёты и вертолёты пролетали над центром города.
— Жалко, что к нам не зовут «Стрижей», они очень хотят в Екатеринбург, а их не зовут. И толпа их любит! — добавила читательница E1.RU Елена. — Городу они недорого обходятся, Киркоров дороже.
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