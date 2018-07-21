Джазовый концерт в МАРСе 

16 августа Марина Волкова — джазовая певица и композитор — выступит в Центре МАРС с летней программой «Summer night city».
В программе произведения из легендарных кинофильмов: «Тегеран-43», «Грязные танцы», «Маска», а также мировые хиты джаза, посвящённые самому тёплому времени года.
В составе Marina Volkova Jazz Band — лауреаты джазовых конкурсов, постоянные участники тематических фестивалей.
Концерт пройдет на первом этаже Центра МАРС.
Билеты можно приобрести можно в кассе Центра и онлайн.
Дети до 6 лет проходят бесплатно.