Джазовый концерт в МАРСе

16 августа Марина Волкова — джазовая певица и композитор — выступит в Центре МАРС с летней программой «Summer night city».

В программе произведения из легендарных кинофильмов: «Тегеран-43», «Грязные танцы», «Маска», а также мировые хиты джаза, посвящённые самому тёплому времени года.

В составе Marina Volkova Jazz Band — лауреаты джазовых конкурсов, постоянные участники тематических фестивалей.

Концерт пройдет на первом этаже Центра МАРС.

Билеты можно приобрести можно в кассе Центра и онлайн.

Дети до 6 лет проходят бесплатно.