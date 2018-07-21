Ещё
С начала года в Кировской области зафиксировано 2054 случая укуса дикими животными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С начала года в Кировской области зафиксировано 2054 случая укуса дикими животными 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
С начала года в Кировской области зафиксировано 2054 случая, когда дикие животные нападали на человека. Из них 613 человек — это дети до 17 лет.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, статистика укусов в сравнении с прошлым годом имеет небольшую тенденцию к понижению. Спад составил 6,5%. Однако в целом ситуация уже на протяжении нескольких лет остается достаточно напряженной.
И обусловлено это, в первую очередь, расширением территории природных очагов, в основном связанных с бешенством лисиц. А это, в свою очередь, создает достаточно серьезную угрозу для безопасности человека и домашних животных.
В связи с этим, Роспотребнадзор призывает жителей Кировской области соблюдать меры личной и общественной профилактики бешенства.
Фото — liport.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Омутнинске вынесен приговор осужденному, который напал на сотрудника исправительного учреждения Группа «Россети» обеспечивает инфраструктурные условия для развития Дагестана – дан старт комплексной модернизации электросетей республики В Нолинском районе из-за взрыва аккумулятора мобильного телефона едва не сгорел дом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян309
Максакова в короткой юбке вызвала фурор72
Киев решил отомстить России за Азовское море104
Трамп поставил честность Путина под сомнение
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»224
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Другое
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение