С начала года в Кировской области зафиксировано 2054 случая укуса дикими животными

С начала года в Кировской области зафиксировано 2054 случая, когда дикие животные нападали на человека. Из них 613 человек — это дети до 17 лет.

Как отмечают в Роспотребнадзоре , статистика укусов в сравнении с прошлым годом имеет небольшую тенденцию к понижению. Спад составил 6,5%. Однако в целом ситуация уже на протяжении нескольких лет остается достаточно напряженной.

И обусловлено это, в первую очередь, расширением территории природных очагов, в основном связанных с бешенством лисиц. А это, в свою очередь, создает достаточно серьезную угрозу для безопасности человека и домашних животных.

В связи с этим, Роспотребнадзор призывает жителей Кировской области соблюдать меры личной и общественной профилактики бешенства.

Фото — liport.ru